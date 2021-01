Johnny Depp, Amber Heard coinvolge la Disney nella causa contro l'ex marito

Amber Heard è alla ricerca di ulteriori documenti che attestino la colpevolezza dell'ex marito Johnny Depp. L'attrice ha inviato un mandato di comparizione a Walt Disney Motion Picture Group per sapere quali informazioni su Depp ha in possesso la major. Heard e il suo avvocato vogliono presentare il materiale nell'imminente processo in Virginia.

Heard e il suo team non vogliono entrare in possesso soltanto dei documenti su quello che è realmente accaduto con Depp durante le riprese dell'ultimo film di Pirati dei Caraibi ma spingono per ottenere una deposizione online direttamente dalla Disney il prossimo 18 febbraio.

Non è la prima volta che Amber Heard si batte per cercare qualsiasi informazione relativa a documenti e comunicazioni di qualsiasi natura sull'ex marito, su incidenti o uso di droghe e/o alcol, per non parlare di eventuali ritardi dell'attore o ritardi della produzione causati dal suo comportamento, così come di eventuali episodi di violenza o abuso da parte di Depp.



L'attrice è intenzionata anche a scoprire qualsiasi comunicazione intercorsa tra Johnny Depp e la Disney dal 1° gennaio 2018 fino ad oggi.

Il franchise di Pirati dei Caraibi ha giocato sinora un ruolo centrale all'interno della querelle tra Johnny Depp e Amber Heard. Ecco perché proprio dalla Disney, con la quale Depp ha collaborato molti anni grazie al ruolo di Jack Sparrow, Heard è convinta di poter trovare ulteriore materiale da usare contro l'ex marito in tribunale.



