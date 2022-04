Johnny Depp, Amber Heard lo accusa:'Mi ha violentata'

Nel corso del processo attualmente in corso che mette di fronte i due ex coniugi Johnny Depp e Amber Heard, i legali della star di Aquaman hanno accusato Depp di aver aggredito sessualmente l'ex moglie. L'attore ha fatto causa a Heard per un editoriale scritto sul Washington Post nel 2018 in cui lo accusava di abusi domestici.

Rolling Stone riporta che nella giornata di martedì gli avvocati dell'attrice hanno avanzato l'accusa nei confronti di Depp. Le nuove scioccanti dichiarazioni sono state citate in apertura del processo per diffamazione. Nella loro dichiarazione il team legale di Heard ha definito l'accaduto come 'un blackout di tre giorni in cui Depp ha abusato e aggredito sessualmente Amber'. Amber Heard ha accusato Johnny Depp, affermando quanto sia complicato convivere con il ricordo delle violenze.



Nel racconto del presunto fatto gli avvocati hanno proseguito nel prefigurare i 'termini espliciti e orribili' della violenza sessuale che Amber Heard avrebbe subito. L'attrice verrà ascoltata direttamente dalla corte.

In risposta il pool legale di Johnny Depp ha definito le tempistiche delle accuse come un'arma per rafforzare le affermazioni dell'attrice, evidenziando il fatto che 'la signora Heard non aveva mai fatto quell'accusa nei confronti del signor Depp' prima d'ora, sostenendo che l'attrice sia andata nel panico una volta resasi conto della gravità delle sue affermazioni sugli abusi domestici.

"Nei 58 anni del signor Depp nessuna donna lo ha mai accusato di violenza" hanno concluso i legali dell'attore. Per vincere la causa Depp dovrà dimostrare la falsità delle accuse dell'ex moglie.



Le accuse di violenza sessuale di Amber Heard rappresentano una svolta importante nel processo che mette di fronte i due ex coniugi. Il processo Depp/Heard è iniziato due giorni fa.