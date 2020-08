Johnny Depp ama la cucina italiana: avvistato all'Osteria Romana di Londra

Stremato dal processo che lo vede contro il The Sun per diffamazione, legato indissolubilmente alla querelle legale con l'ex-moglie Amber Heard, Johnny Depp ha deciso di prendersi una pausa pranzo all'italiana, recandosi nei giorni scorsi alla prestigiosa Osteria Romana di Londra, guidata dallo chef Andrea Reitano.

La star è stata infatti avvistata all'entrata del locale, con il suo amatissimo e inseparabile cappello in stile Harrison Ford in Indiana Jones, look molto gipsy con camicia sbottonata, carico di anelli e collane e occhiali da sole. Non era però solo ma in compagnia di alcuni suoi amici, forse persino di qualche suo legale, chissà.



Si sono accomodati in una saletta riservata e il suo ordine ha rispettato in pieno la tradizione culinaria romana, anche se un pizzico rivisitata da Reitano, visto che ha scelto delle fantastiche tagliatelle al sugo di coda alla vaccinara. Tra l'altro sembra ormai un affezionato del locale, essendo questa la sua seconda visita all'Osteria, luogo comunque frequentato da altri esimi colleghi come Gal Gadot o il calciatore Erik Lamela.



Ovviamente, nonostante la saletta privata, più di un commensale ha riconosciuto l'inconfondibile e stranoto volto di Depp, chiedendo gentilmente qualche foto che lui ha felicemente concesso. Anche per alzarsi e fare un po' di movimento dopo il pasto luculliano, probabilemente.