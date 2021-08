Johnny Depp affronta Hollywood di petto: 'Stanno cercando di boicottarmi'

A pochi giorni dal premio alla carriera a Johnny Depp da parte del Festival del cinema di San Sebastian, l'attore di Pirati dei Caraibi ha rilasciato una nuova intervista nella quale ha parlato di tutto quello che sta succedendo intorno a lui dopo la causa con Amber Heard.

Nello specifico, Depp ha commentato la distribuzione del suo nuovo film Minamata, sparito dalla programmazione MGM: secondo l'attore, lo studio ha deciso di non distribuire il film per non attirarsi attenzioni indesiderate. Il film è tratto da una storia vera ed è molto caro a Johnny Depp, che ha spiegato:

"Abbiamo guardato le persone protagoniste della storia del film negli occhi e gli abbiamo promesso che il nostro lavoro sarebbe stato rispettoso nei confronti della vicenda che hanno vissuto", ha detto l'attore. “Che il film avrebbe rispettato ciò che hanno passato. Credo che abbiamo mantenuto la nostra parte dell'accordo, ma adesso tocca a chi è venuto dopo mantenere la loro. Alcuni film toccano le persone", ha continuato. “Eppure, a causa del boicottaggio di Hollywood nei miei confronti, questo film non può farlo. Per un attore, un uomo in una situazione spiacevole e caotica andata avanti negli ultimi anni. Ma, sai, sto cercando di fare tutto quello che devo per questo film. Per portare le cose alla luce".

Nel novembre dello scorso anno, Johnny Depp ha perso una causa per diffamazione a Londra contro l'editore di The Sun dopo che un titolo del 2018 lo aveva etichettato come "picchiatore di moglie" in relazione alla sua ex moglie, Amber Heard. Nel frattempo, il Festival di San Sebastian si è schierato dalla parte di Johnny Depp, spiegando le motivazioni dietro alla decisione di premiarlo.