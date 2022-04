Johnny Depp: le accuse di abusi sostenute da Amber Heard sono 'diaboliche'

Johnny Depp è pronto a testimoniare nel processo contro Amber Heard. "Il mio obiettivo è la verità", ha detto l'attore al banco dei testimoni oggi, una settimana dopo l'inizio del processo per diffamazione istigato contro la sua ex-compagna. "Le bugie si basano sulle bugie", ha detto.

Depp ha poi continuato sostenendo come :"stia facendo la cosa giusta" e ha definito "diaboliche" le accuse di abusi domestici provenienti dalla Heard. "È stato un completo shock, semplicemente non c'era bisogno di andare in quella direzione, poiché non è mai successo niente del genere", ha detto al tribunale della contea di Fairfax. "Ci sono state discussioni e cose del genere, ma non sono mai arrivato al punto di colpire la signora Heard in ogni caso, né ho colpito nessuno in vita mia", ha aggiunto.

"Era mia responsabilità non solo riabilitare il mio nome... ma volevo anche cancellare queste cose orribili che i miei figli dovevano leggere sul padre, cose che non erano vere", ha continuato Depp riguardo la motivazione sul portare avanti la denuncia.

Depp tornerà in tribunale mercoledì per il controinterrogatorio. Il processo dovrebbe durare cinque settimane. Tuttavia, ci sarà una pausa dal 9 al 12 maggio per via di un impegno del giudice Penney S. Azcarate.

Infine, vi lasciamo con uno dei messaggi di Depp svelati al processo sul 'cadavere' di Heard.