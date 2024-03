Johnny Depp accusato ancora, star di Blow lo incolpa: 'Abusi verbali sul set'

Non c'è pace per Johnny Depp: mentre si parla di un possibile ritorno in Pirati dei Caraibi, infatti, in queste orel'attrice Lola Glaudini ha mosso contro la star nuove accuse di abusi verbali.

I fatti risalirebbero ai tempi di Blow, film del 2001 diretto dal regista Ted Demme: durante le riprese il regista avrebbe detto a Lola Glaudini di scoppiare a ridere all'improvviso mentre Johnny Depp recitava le sue battute, ma l'attore ignaro di tutto avrebbe reagito in malo modo credendo di essere oggetto di scherno: "Quando dicono di tagliare e interrompere la scena, Johnny Depp si avvicina a me, mi punta il dito in faccia e mi dice: 'Chi c***o ti credi di essere?' Chi c***o pensi di essere? Stai zitta, c***o. Io sto cercando di dire le mie battute, c***o, e tu devi concentrati. Fo**** idiota'”, ha ricordato l'attrice. "Fu il mio primo film in studio, fino ad allora avevo fatto solo film indipendenti. E mi ritrovai a lavorare con una star che idolatravo, Johnny Depp, e la cosa mi colpì peggio di uno schiaffo. Dovetti sforzarmi di non piangere."

In una dichiarazione ufficiale pubblicata tramite Deadline, Johnny Depp ha risposto a Lola Glaudini: "Johnny dà sempre la priorità ai rapporti di lavoro con il cast e la troupe e il racconto della signora Glaudini è molto diverso dal ricordo degli altri membri del film presenti sul set in quel momento".

Per altri contenuti, secondo le indiscrezioni Johnny Depp comparirà in Beetlejuice 2, nuovo film del suo collaboratore di lunga data Tim Burton.

