Johnny Depp accusa l'ex-moglie Amber Heard di essersi 'dipinta i lividi sul corpo'

Mentre le accuse di Amber Heard potrebbero Costare a Johnny Depp il ruolo di Grindelwald in Animali Fantastici 3 (e futuri sequel), in un nuovo report direttamente dal tribunale di Los Angeles ecco arrivare la nuova accusa mossa da Depp all'ex-moglie, dato che sosterrebbe che la Heard si "sarebbe dipinta i lividi sul corpo".

La dichiarazione arriverebbe da una nuova istanza del tribunale, dove l'attore si è dichiarato "non colpevole di comportamenti abusivi e violenti nei confronti della donna". A dicembre 2018, la Heard ha scritto un editoriale per il The Washington Post dove ha riportato una serie di abusi subiti da Depp (storia che si protrae ormai dal 2015), che si conseguenza l'ha trascinata in tribunale con una causa per diffamazione da 50 milioni di dollari.



La Heard avrebbe però respinto la causa, intimando a Depp una valida motivazione per continuare nel processo. Nella dichiarazione dell'attore cinquantacinquenne si legge: "Ho negato con veemenza le accuse della signora Heard fin dall'inizio, nel maggio del 2016, quando è entrata in tribunale per chiedere un ordine restrittivo temporaneo con addosso lividi dipinti, gli stessi che testimoni e video della sorveglianza possono confermare non esistere in tutti i giorni della settimana precedente alla sua deposizione. Continuerò a negare le accuse per il resto della mia vita".



Depp ha anche aggiunto: "Non ho mai abusato della signora Heard o di qualsiasi altra donna. Al contrario, è sempre stata lei la colpevole di violenze e io la vittima. Mescolando anfetamine e farmaci non soggetti a prescrizione con l'alcol, la signora Heard ha commesso innumerevoli atti di violenza domestica contro di me, spesso in presenza di testimoni terzi, causandomi in alcuni casi persino gravi danni fisici".



Un avvocato della Heard ha prontamente negato tutte le accuse, ricordando altre cause legali in cui è coinvolto Depp, sopratutto quelle contro i suoi ex-manager ed ex-avvocati. In una dichiarazioni a People, Eric George ha infatti dichiarato: "Le prove in questo caso sono chiare: Johnny Depp ha costantemente abusato la signora Heard... I tentativi sempre più disperati di Mr. Depp e dei aiutanti di far rivivere la sua carriera dando inizio a una controversia senza fondamento contro così tante persone una volta a lui vicine -, non riescono a prendere in giro nessuno".