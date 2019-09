Johnny Depp accusa Amber Heard di averlo ricattato con foto compromettenti

Mentre continua la disputa legale tra gli ex-coniugi Johnny Depp e Amber Heard, i due attori continuano ad accusarsi pubblicamente, con l'ultima che riguarda un presunto ricatto da parte dell'attrice a Depp.

Depp avrebbe dichiarato che la sua ex-moglie stesse lavorando per ricattarlo al fine di screditarlo. Secondo l'attore, la Heard aveva intenzione usare delle foto che ritraevano Depp intento a fumare sostanze illegali da un bong di vetro. Gli avvocati della Heard avrebbero infatti approcciato quelli che rappresentano Depp prima del processo atteso per questa settimana. Il Blast riporta quindi che l'avvocato della Heard, Roberta Kaplan, avrebbe mostrato le foto compromettenti al team legale di Depp, che ne ha confermato la presenza ma non ha cercato di dissuaderla dal mostrare le foto in tribunale.

Adesso però le foto sono state inserite nelle prove contro Depp e la situazione è decisamente cambiata. Infatti, Depp è convinto che utilizzare i documenti sul suo abuso di droga nel processo che lo attende contro l'ex moglie avrebbe il solo scopo di metterlo "in cattiva luce" per poter influenzare coloro che saranno chiamati a giudicare.

Tutto questo arriva dopo la richiesta degli avvocati della Heard di rigettare la causa intentata dall’ex-marito, che ha accusato la donna di diffamazione e chiesto un risarcimento di 50 milioni di dollari. L'azione legale dell'attore è arrivata dopo le dichiarazioni dell'ex-moglie su presunte violenze perpetrate ai suoi danni. Depp ha affermato che tali accuse avrebbero danneggiato la sua reputazione e messo a rischio la sua carriera, come nel caso della parte in Animali Fantastici 3, con una Warner Bros preoccupata dalle voci.

Sempre la Kaplan aveva dichiarato in precedenza che Depp stava adottando tattiche da bullo nei confronti della sua assistita. In più, ha aggiunto che la Heard non ha fatto il nome dell'attore nell'articolo pubblicato sul Washington Post, dove parlava delle violenze domestiche subite, specificando che la donna voleva concentrarsi sulla campagna del #MeToo.

Nel frattempo, i due attori continuano a essere impegnati sul set. Johnny Depp è apparso a Venezia, dove c'è stata la premiére di Waiting for the Barbarians, mentre Amber Heard sarà presente anche nel seguito di Aquaman, le cui riprese sono slittate al 2021.