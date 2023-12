Johnny Depp, accoglienza da vera rockstar in Arabia: 'Ti amiamo!'

Dopo la tempesta, la quiete: l'espressione di leopardiana memoria è l'unica in grado di riassumere in maniera efficace gli ultimi anni della carriera di Johnny Depp. Sembrano lontani, dunque, i tempi della tempesta mediatica legata al processo giudiziario che ha visto coinvolto anche la storica ex, Amber Heard.

Negli ultimi tempi, il celebre attore sembra aver riconquistato il cuore di milioni di fan e, soprattutto, la rinnovata fiducia di Hollywood. Da poco finite le riprese del nuovo film con Al Pacino, Johnny Depp è stato protagonista di una sessione di domande e risposte al Red Sea Film Festival di Jeddah, nell'ambito della sua ultima opera, Jean du Barry, presentata al Festival di Cannes ottenendo ottimi consensi.

Nonostante il ritardo alla proiezione, i fan hanno accolto il suo arrivo trionfalmente, dedicandogli affetto ed incoraggiamento al suono di "Ti amiamo, Johnny!". Insomma, il supporto di questi tempi non manca affatto alla star, che in Jeanne du Barry ha vestito i panni del re francese Luigi XV. "Poter immergersi nella pelle e nelle ossa di un re francese è piuttosto strano, soprattutto per un ragazzo del Kentucky", ha dichiarato a proposito della pellicola.

C'è molta curiosità verso i prossimi impegni di Johnny Depp: desta particolare interesse Modì, film biografico sullo scultore italiano Amedeo Modigliani, che vedrà Depp sia dietro che davanti alla cinepresa, nel ruolo di regista e attore protagonista. Siete entusiasti della nuova vita cinematografica della celebrità, fenice risorta dalle proprie ceneri? Diteci la vostra nei commenti.