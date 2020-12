Johnny Depp: 5 insospettabili film della star da riscoprire

Tra gli attori più talentuosi e prolifici della sua generazione, Johnny Depp ci ha regalato negli anni una serie di interpretazioni straordinarie: da Edward Mani di Forbice a Donnie Brasco, passando per Ed Wood, Blow e la saga dei Pirati dei Caraibi. Ma quali sono i suoi film migliori tra quelli meno ricordati dal pubblico?

Il primo che ci viene in mente è Cry Baby, musical del 1990 diretto da John Walters che ha firmato una delle prime apparizioni di Depp come protagonista. Liberamente ispirato alle vicende dell'omicidio di Carolyn Wasilewski, il film è stato presentato alla 43esima edizione del Festival di Cannes e contiene una delle parti più divertenti tra quelle interpretate dall'ex star di Animali Fantastici.

Dopo il successo ottenuto grazie alla sua prima collaborazione con Tim Burton, Depp torna a dedicarsi al cinema indipendente partecipando a Il valzer del pesce freccia (Arizona Dream), film firmato da Emir Kusturica e premaito con l'Orso d'argento al Festival di Berlino 1993. Nella storia l'attore veste i panni di Alex Blackmar, un ragazzo buffo e sognante che si allontana molto dai ruoli che lo hanno reso celebre agli occhi del grande pubblico.

Da non dimenticare anche Don Juan De Marco - Maestro d'amore, pellicola in cui Depp ha avuto l'onore di recitare al fianco del suo idolo Marlon Brando, e The Libertine, adattamento dell'omonima opera teatrale di Stephen Jeffreys che vede l'attore nei panni di John Wilmot, secondo conte di Rochester.

Chiudiamo infine la lista con Dead Man di Jim Jarmush: nonostante si tratti di uno dei lungometraggi più apprezzati del regista statunitense, questo western atipico contiene una delle interpretazioni più intense e memorabili della carriera della star e merita di essere scoperto da un pubblico più vasto possibile.

Per altri approfondimenti vi lasciamo alla storia di Johnny Depp tra carriera e vita privata.