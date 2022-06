Johnny Depp: 5 film per rivalutare totalmente la carriera degli ultimi anni

Alla luce della vittoria al processo contro Amber Heard, anche a detta di alcuni insider di Hollywood la carriera di Johnny Depp potrebbe cambiare e riavvicinarsi ai grandi progetti blockbuster dai quali era stato praticamente bandito nell'ultimo periodo.

Ma, anche se gli ultimi anni sono stati sicuramente duri per l'attore e i suoi fan, non tutto è stato da buttare, anzi: nell'elenco qui sotto vi proponiamo 5 film per rivalutare la carriera recente di Johnny Depp, cinque titoli che vi consigliamo di recuperare al più presto.

Black Mass : gangster movie crudo e brutale con un'interpretazione magistrale di Johnny Depp, che quasi mutua il trucco alla Tim Burton per 'scomparire' nelle fattezze del vero criminale James Bulger, spietato leader della Winter Hill Gang.

: gangster movie crudo e brutale con un'interpretazione magistrale di Johnny Depp, che quasi mutua il trucco alla Tim Burton per 'scomparire' nelle fattezze del vero criminale James Bulger, spietato leader della Winter Hill Gang. Il caso Minamata : attualmente l'ultimo film con Johnny Depp ad essere stato distribuito, altra storia vera che vede la star nei panni del fotografo e documentarista William Eugene Smith, che nel 1971 in Giappone scoprì un clamoroso caso di avvelenamento da mercurio ai danni degli abitanti della città di Minamata.

: attualmente l'ultimo film con Johnny Depp ad essere stato distribuito, altra storia vera che vede la star nei panni del fotografo e documentarista William Eugene Smith, che nel 1971 in Giappone scoprì un clamoroso caso di avvelenamento da mercurio ai danni degli abitanti della città di Minamata. Waiting for the Barbarians : un dramma di guerra senza pietà diretto con esplicita crudezza da Ciro Guerra, adattamento cinematografico del romanzo del 1980 scritto da J. M. Coetzee, qui anche sceneggiatore. A fare da contraltare alla feroce interpretazione di Johnny Depp, che i veste i panni dello spietato colonnello Joll, leader di un remoto avamposto dell'Impero britannico, anche le prove magistrali di Mark Rylance e Robert Pattinson.

: un dramma di guerra senza pietà diretto con esplicita crudezza da Ciro Guerra, adattamento cinematografico del romanzo del 1980 scritto da J. M. Coetzee, qui anche sceneggiatore. A fare da contraltare alla feroce interpretazione di Johnny Depp, che i veste i panni dello spietato colonnello Joll, leader di un remoto avamposto dell'Impero britannico, anche le prove magistrali di Mark Rylance e Robert Pattinson. Assassinio sull'Orient Express : il fortunato primo capitolo della saga scritta, diretta e interpretata da Kenneth Branagh e basata sulle avventure del celebre investigatore Hercule Poirot, nato dalla penna di Agatha Christie.

: il fortunato primo capitolo della saga scritta, diretta e interpretata da Kenneth Branagh e basata sulle avventure del celebre investigatore Hercule Poirot, nato dalla penna di Agatha Christie. Nemico Pubblico: un'opera che, fin dal titolo, ha quasi involontariamente predetto il destino che sarebbe toccato a Johnny Depp da lì a qualche anno: diretto magistralmente da Michael Mann e capitolo finale della 'trilogia dell'anti-thriller metropolitano' dell'autore, iniziata con Collateral e proseguita col capolavoro Miami Vice, il film vede Johnny Depp nei panni del gangster John Dillinger. Magistrale l'uso del digitale nella ricostruzione dell'epoca d'oro della pellicola, è un film in cui il protagonista è alla costante ricerca del tempo, che continua a sfuggirgli.

