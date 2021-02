Johnny Depp, 2020 da dimenticare: Hollywood ha ancora spazio per la star di The Tourist?

Questa sera Johnny Depp torna in tv con The Tourist, il film del 2010 diretto da Florian Henckel von Donnersmarck, in cui recita al fianco di Angelina Jolie. Questo appena terminato non è stato di certo un anno semplice per l'attore e in molti si domandano se ad Hollywood c'è ancora un posto per lui.

Dopo aver perso la causa di diffamazione contro il tabloid inglese The Sun, che lo aveva definito "picchiatore di mogli" in merito alla disputa legale con Amber Heard, Johnny Depp ha dovuto rinunciare a gran parte dei suoi impegni lavorativi. L'attore ha infatti dovuto dire addio al ruolo di Grindelwald nella saga di Animali Fantastici e come un vero e proprio effetto domino, ha visto venir meno anche tutti gli altri contratti da lui firmati.

Anche se l'attore avesse vinto la causa contro il noto giornale inglese, di certo per lui le cose non sarebbero andate molto meglio. Nel corso del processo era infatti venuta fuori un'immagine di Depp molto poco lusinghiera, che tra l'abuso massiccio di droghe ed alcolici era riuscito a dilapidare un patrimonio di oltre 650 milioni di dollari. Le accuse di violenza domestica insomma, non hanno fatto che peggiorare una situazione già di per se piuttosto critica. Anche se il divo avesse vinto la causa probabilmente, sarebbe stato difficile per l'attore ripulire la propria reputazione. Voi cosa ne pensate? Hollywood sarà in grado di perdonare l'eclettica star o per lui verrà praticata la damnatio memoriae, cancellando il suo nome da qualsiasi produzione futura? Come sempre, diteci la vostra nei commenti.