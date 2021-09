Johnny & Clyde, Megan Fox e Tyson Ritter tra i protagonisti del remake

Nuovo progetto per Megan Fox e Tyson Ritter: i due attori si uniscono infatti al cast di Johnny & Clyde, una innovativa versione della celebre storia di Bonny e Clyde. Tuttavia, non interpreteranno i personaggi titolari...

L'attrice di Transformers e Jennifer's Body e il frontman degli All-American Rejects (nonché Gesù nella serie di AMC Preacher) saranno infatti i proprietari di un casinò che i nuovi Bonny e Clyde (Johnny e Clyde) adocchieranno come nuovo obbiettivo nella loro scia di crimini.

Megan Fox interpreterà dunque Alana, il boss di un'organizzazione criminale, mentre Tyson Ritter sarà il suo capo della sicurezza.

Gli attori che dovranno invece prestare il volto ai personaggi titolari non sono ancora stati scelti, ma le riprese del film diretto da Tom DeNucci (Vault, Saving Christmas) e Chad A. Verdi (produttore di The Irishman) sono già iniziate, e dato che per il prossimo mese tutti gli interpreti dovrebbero essere sul set, possiamo aspettarci un nuovo annuncio a breve.

Qualche tempo fa, Megan Fox ha affermato di voler recitare in un film Marvel o DC, ma al momento ha già diversi progetti in cantiere, come Night Teeth e I Mercenari 4, mentre di recente l'abbiamo vista nel film horror 'Till Death, diretto da S.K. Dale.