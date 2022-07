Johnny Depp: Netflix sosterrà il film su Re Luigi XV, il primo della star dopo il processo

Il primo ruolo di Johnny Depp dopo il processo per diffamazione con Amber Heard sarà quello di Re Luigi XV nella pellicola francese intitolata 'La Favorite'.

Secondo Bloomberg, che cita due fonti che hanno familiarità con i termini dell'accordo, il film sarà diretto dall'attrice e regista francese Maiwenn Le Besco con una data di uscita prevista nel 2023 in Francia. Il film sarà successivamente presentato in anteprima su Netflix Francia 15 mesi dopo, anche se al momento non è chiaro se alla fine sarà disponibile sulla piattaforma in tutto il mondo.

La Favorite sarà il primo ruolo di Depp, che reciterà interamente in francese e il film sarà girato nel corso di tre mesi in Francia quest'estate, anche in alcuni luoghi famosi come la Reggia di Versailles.

Il mese scorso, le voci secondo cui Depp avrebbe fatto il suo ritorno nel franchise dei Pirati dei Caraibi alla fine si sono rivelate infondate. Realizzare un film in lingua francese non potrà sicuramente avere lo stesso impatto e risonanza di altri vecchi progetti dell'attore, ma è certamente un indicazione positiva e un passo in avanti, con Hollywood che potrebbe essere sulla buona strada per perdonare l'attore caduto in disgrazia.

Per concludere, vi lasciamo con il nostro approfondimento sui prossimi film e progetti di Johnny Depp.