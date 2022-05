John Woo rifa sé stesso: confermato il remake di The Killer, uscirà nel 2023!

John Woo è attualmente a lavoro su Silent Night, il suo nuovo action 'muto' che segnerà il ritorno ad Hollywood per il leggendario regista cinese, ma a quanto pare ha già scelto il suo prossimo progetto: il remake del suo capolavoro, The Killer.

Ispirato a Le Samourai di Jean-Pierre Melville, l'originale The Killer uscì nel 1989 dopo il successo ottenuto dai film della saga di A better tomorrow, dai quali il regista riprese il protagonistaChow Yun-fat. Ora, in un comunicato stampa, è stato confermato che John Woo dirigerà il remake di The Killer, unendosi al club elitario di quei registi che hanno rifatto i loro stessi film.

Il New York Times conferma che l'uscita prevista del nuovo The Killer è prevista un'uscita nel 2023 in esclusiva per Peacock, il servizio di streaming on demand di NBCUniversal, il che significa che la produzione partirà abbastanza rapidamente. Al momento però non ci sono informazioni sul cast, quindi rimanete sintonizzati per ulteriori aggiornamenti. "Il motivo principale per cui voglio fare di nuovo questo film è dare la parte dell'assassino ad una donna" aveva dichiarato Woo qualche anno fa. "E' un dettaglio che farà in modo che il film abbia un aspetto molto diverso."

Ricordiamo che le riprese di Silent Night sono attualmente in corso negli USA. Il film, un action completamente senza dialoghi, include nel cast Joel Kinnaman, Catalina Sandino Moreno e Kid Cudi.