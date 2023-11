John Woo non guarda i film di supereroi:'Preferisco il cinema alla Martin Scorsese'

Nonostante sia uno dei maestri del cinema action, John Woo non è particolarmente avvezzo all'azione dei cinecomic e agli effetti speciali dell'MCU. Intervistato dal New Yorker, il regista di Face/Off ha confessato di essersi sempre rifiutato di vedere i film sui supereroi, optando invece per il cinema 'alla Martin Scorsese'.

"Non mi è mai piaciuto guardare film con grandi effetti speciali o qualcosa basato sui fumetti. Preferisco i film di Martin Scorsese, quel tipo di cinema. Non vedo l'ora di guardare Killers of the Flower Moon. Mi piacciono i film vecchio stile, sai? Cinema vero. Non ci sono molti film del genere ultimamente" ha dichiarato Woo.



Il regista ha confessato che "Bullet in the Head è stato un omaggio a Martin Scorsese, poiché sono stato fortemente influenzato dal suo film Mean Streets".

Ora, Silent Night - Il silenzio della vendetta, è il primo film americano in vent'anni da Paycheck; lungometraggio senza dialoghi, Silent Night è prodotto dai finanziatori di John Wick, Basil Iwanyk ed Erica Lee di Thunder Road. Ecco la trama di Silent Night, l'ultimo film di John Woo.



"C'erano un sacco di buone sceneggiature che avrei voluto girare ma non mi sono mai arrivate. Come un dramma su un ragazzino proveniente da un brutto quartiere. I produttori di Hollywood non mi consigliavano perché pensavano che non essendo americano non avrei capito il loro stile di vita. Neanche a me sono arrivate sceneggiature di drammi storici perché sono cinese". Tuttavia, "tornare a Hollywood è come tornare a casa", è stata la confessione di John Woo.



Nel 2022 è stato confermato il remake di The Killer, uno dei capisaldi della cinematografia di John Woo.