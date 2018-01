John Williams tornerà come compositore anche di Star Wars - Episodio IX

Non che ce ne fosse il bisogno, ma il leggendario compositoreha confermato che tornerà a realizzare le musiche di. Tecnicamente, non c'è l'ufficialità in quanto Williams ha dichiarato che vorrebbe tornare anche per il nono episodio.

Il Maestro ha dichiarato di aver già fatto sapere a J.J. Abrams, regista e co-sceneggiatore del nono episodio, che vorrebbe tornare a musicare la pellicola, e sebbene manchi l'ufficialità, diamo per scontato che Abrams lo ingaggi anche questa volta.

Insomma, lo ammettiamo: è una non notizia e, soprattutto, quasi scontata, ma è comunque giusto riportarla.

L'attrice Daisy Ridley (Rey) di recente ha affermato che le idee che il regista Colin Trevorrow aveva sul suo personaggio l'hanno fatta piangere, una cosa che ha incuriosito e non poco i fan di questa leggendaria saga cinematografica. Ovviamente Trevorrow ha lasciato la regia per divergenze creative e lo script verrà riscritto, quindi non è chiaro quante delle sue idee verranno utilizzate nel nono episodio, in arrivo nel 2019.

La sceneggiatura di Episodio IX (attualmente, come sempre, il titolo è top-secret) sarà firmata da Abrams insieme a Chris Terrio. La pellicola avrà il delicatissimo compito anche di giustificare l'assenza di Leia Organa, interpretata da Carrie Fisher, scomparsa poco dopo la fine delle riprese del recente Star Wars: Gli Ultimi Jedi.