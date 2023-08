John Williams rise guardando Lo Squalo: il trauma di Steven Spielberg!

Steven Spielberg pensava che la colonna sonora de Lo Squalo fosse uno scherzo, ma, da parte sua, il compositore John Williams non è da meno: di fronte alla pellicola del regista, la sua reazione è stata una grossa risata.

"La sua era una partitura sperimentale" ha ricordato Spielberg nel suo libro di memorie intitolato Spielberg: The First Ten Years. "Comunque, ho pensato che fosse veramente inquietante, perché lo squalo lo era altrettanto. Ma quando John ha assistito al film con la colonna sonora in sottofondo... allora ha deciso di telefonarmi, ridendo a crepapelle". Infatti, quest'ultimo assimilava la pellicola a una commedia a causa della pressoché totale mancanza di tensione. Fu in quel momento che fornì il suo (salvifico) contributo musicale.

Inizialmente Spielberg non era convinto, ma in seguito ha cambiato radicalmente idea. "Sei settimane dopo" ha continuato, "ha suonato al pianoforte il tema principale di Jaws. Mi aspettavo di ascoltare qualcosa di strano e melodico, tonale ma inquietante, forse qualcosa che suggerisse la presenza dello squalo sott'acqua... Quello che ha suonato per me, invece, era um 'Dun dun, dun dun, dun, dun, dun' per il quale bastavano soltanto due dita...".

In definitiva, "sembrava troppo semplice. Ha detto: 'Questo è il tema de Lo squalo!' Gli ho chiesto di suonarlo di nuovo, dopodiché, all'improvviso, mi è sembrato perfetto. A volte le idee migliori sono quelle semplici, e John aveva trovato la firma per l'intero film".

Per fare un tuffo nel passato, non perdetevi la nostra recensione de Lo Squalo, un cult del cinema reso celebre anche grazie alla sua intramontabile colonna sonora.