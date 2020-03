John Williams e i riferimenti alle sue opere nel cameo di Star Wars: L'Ascesa di Skywalker

Tra i molti cameo di The Rise Of Skywalker un posto d'eccezione è riservato al mitico John Williams, storico compositore delle musiche di Star Wars e non solo. La produzione ha voluto omaggiare ulteriormente l'artista posizionando alle sue spalle degli oggetti legati ai suoi successi più importanti.

Come ricorderete, Williams compare per un breve momento quando il gruppo di protagonisti si dirige su Kijimi ed entra nel locale nel quale opera il simpatico Babu Frik, che avrà il compito di decodificare la memoria di C3-PO. Per un istante si intravede il barista (nominato Oma Tres, anagramma di Maestro) che scuote la testa con disapprovazione mentre loro si recano nel retrobottega: quel barista altri non è che Williams.

Alle sue spalle i più attenti possono scorgere diversi cimeli tra cui un uncino, chiaro riferimento ad Hook di Steven Spielberg, dei piccoli barili legati al film Lo Squalo, la frusta di Indiana Jones e l'astronave di E.T. È presente persino il ferro da stiro che Macaulay Culkin usa in Mamma ho perso l'aereo per mettere i bastoni tra le ruote ai malintenzionati che si introducono in casa sua. Cosa hanno in comune questi film? Beh, in tutti i casi la colonna sonora è stata composta da un certo John Williams.

Nella scena del film è abbastanza difficile intravedere tutti i riferimenti, ma nell'immagine backstage qui sotto dovrebbe risultare più semplice. Riuscite ad individuarne altri?

Intanto nel nuovo trailer di The Rise of Skywalker per l'edizione home video possiamo vedere chiaramente a chi appartengono le voci dei jedi che aiutano Rey.