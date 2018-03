John Williams potrebbe dire addio a Star Wars dopo la colonna sonora di Episodio IX

Il leggendarioè stato legato alla saga di Star Wars sin dal 1977, anno d'uscita del primo film, Una nuova speranza, per il quale firmò la straordinaria e immortale colonna sonora, che ancora oggi riecheggia nei nuovi film del franchise, sempre supervisionati dal compositore.

Il prossimo e attesissimo Star Wars: Episodio IX di J.J. Abrams il musicista tornerà in sala di registrazione per comporne la colonna sonora, che però potrebbe essere la sua ultima appartenente alla Galassia Lontana Lontana. Intervistato infatti da KUSC in merito alla sua candidatura agli Oscar 2018, Williams avrebbe confermato l'intenzione di ritirarsi dal franchise dopo il terzo episodio della nuovissima trilogia, nelle sale nel 2019.



Queste le sue parole: "Sappiamo che J.J. Abrams sta attualmente preparando Star Wars: Episodio IX, sul quale spero di lavorare il prossimo anno. Non vedo l'ora di farlo. Completerà una serie di nove film. Sarà sicuramente abbastanza per me, anche se i Disney Studios continueranno a produrre altri capitoli. I diritti ormai sono passati a loro e continueranno probabilmente per decenni, facendo anche attrazioni legate a Star Wars". Insomma, i più maliziosi potrebbero anche leggere una punta di criticismo nei confronti della Casa di Topolino, anche se forse l'idea di Williams è quella di ritirarsi quando si è in vetta.



Vi ricordiamo che Star Wars: Episodio IX vedrà nel cast Daisy Ridley, John Boyega, Oscar Isaac, Adam Driver r e Kelly Marie Tran, per un'uscita prevista nelle sale a dicembre 2019.