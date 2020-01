John Williams firma la sua 52ª nomination agli Oscar con Star Wars: L'Ascesa di Skywalker

Con la nomination di Star Wars: L'Ascesa di Skywalker come miglior colonna sonora ai premi Oscar 2020, il leggendario John Williams ha esteso il suo personale record arrivando a un totale di 52 candidature.

Alla sua ultima esperienza nel mondo di Guerre Stellari, come confermato nei mesi scorsi, Williams è stato nominato insieme a Gudnadottir per Joker Alexandre Desplat per Little Women, e i cugini Randy e Thomas Newman rispettivamente per Marriage Story e 1917.

Williams è stato candidato agli Academy Award per la prima volta nel 1967 con la colonna sonora de La valle delle bambole, per poi vincere quattro anni più tardi grazie a Il violinista sul tetto. In tutta la sua carriera ha vinto cinque Oscar, dei quali il più recente risale al 1993 per Schindler's List. L'accoppiata con Steven Spielberg gli ha portato una statuetta anche per le indimenticabili musiche de Lo Squalo, e ovviamente nel 1978 è stato premiato per la colonna sonora del primo Star Wars.

Oltre che per la colonna sonora, il film di J.J. Abrams è stato candidato per il miglior sonoro e i migliori effetti speciali, categoria dove dovrà battere la concorrenza di The Irishman, Il Re Leone, 1917 e Avengers: Endgame. Per altri approfondimenti vi lasciamo alla nostra recensione de L'Ascesa di Skywalker.