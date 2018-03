John Williams crede che l'identità dei genitori di Rey verrà rivelata in Episodio IX

Il leggendario compositorecrede che la verità sui genitori di Rey () verrà svelata in, diretto da. Con un incasso di oltre 1.3 miliardi di dollari, il film diè stato lodato (e criticato) principalmente per esser riuscito a staccarsi dalla tradizione dei film della saga.

Ovviamente non per tutti è stata una svolta positiva, soprattutto chi riteneva che lo stile di Star Wars non dovesse essere modificato. Sono passati alcuni mesi da quando Gli Ultimi Jedi ha conquistato i cinema di tutto il mondo e mentre le conversazioni sul film si sono ovviamente un po' attenuate nel corso delle ultime settimane, in attesa dell'uscita della versione in Digital HD e Blu-Ray, che include alcune delle scene eliminate, i fan stanno ora tornando a spulciare ogni dettaglio del film. Tra chi ha una visione più ampia, per ovvie ragioni, della pellicola di Rian Johnson c'è anche John Williams.

Parlando con KUSC dopo la sua nomination agli Oscar per Gli Ultimi Jedi, John Williams ha espresso la sua opinione sull'idea che Rey sia una cittadina comune, in alcun modo associata agli Skywalker, ai Solo o ai Kenobi, ipotizzando inoltre che i suoi genitori possano essere identificati nel prossimo film:"Rey è interpretata da Daisy Ridley, che ho tanto amato in Il Risveglio della Forza. E l'anno scorso, quando Kathy Kennedy e mi disse 'faresti l'ultima musica per Gli Ultimi Jedi?' le dissi 'Ci sarà Daisy?' e lei rispose 'si'. Così le dissi di si".

Per molti fan sapere che Rey potrebbe non avere nulla a che fare con quella che sembrava dovessero essere una narrazione basta solo su Skywalker e Solo, li ha spiazzati. Sentire che i suoi genitori non erano persone importanti ha colpito la ragazza, indotta a credere di essere speciale.

I fan dovranno solo aspettare ora l'uscita di Star Wars: Episodio IX, prevista per dicembre 2019, ancora una volta con John Williams ad occuparsi della colonna sonora. Il compositore ha annunciato che si ritirerà dopo aver lavorato per il film di J.J. Abrams.