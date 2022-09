John Williams è l'ultimo dei Cavalieri della Regina nominati da Elisabetta II

Essere nominati Cavalieri della Regina è un onore come pochi altri, soprattutto se il titolo viene assegnato a cittadini stranieri, non britannici. Secondo alcune indiscrezioni, nell'ultima lista voluta da Elisabetta II poco prima della sua morte comparirebbe anche il nome del noto compositore di Star Wars, John Williams. E non solo lui.

Come parte ormai secolare dell’immaginario collettivo in generale ed europeo in particolare, la Regina Elisabetta II continua a influire anche dopo la sua morte e anche – nonostante citare questo aspetto possa sembrare inopportuno – nel mondo dell’intrattenimento. Si veda la decisione di Netflix di interrompere i lavori sulla serie a lei dedicata assieme a tutta la Royal Family, anche se poi The Crown ha fatto boom di ascolti all’indomani della notizia. E oggi invece annuncia la data di uscita di The Crown 5, piuttosto imminente.

Ma per quanto riguarda gli sviluppi direttamente voluti da Elisabetta, sembra esserci un grande onore in arrivo per il compositore John Williams, da sempre legato a George Lucas e Steven Spielberg. Nonostante non sia cittadimo britannico, Williams figurerebbe – secondo alcune indiscrezioni – nell’ultima lista di Cavalieri della Regina redatta da Elisabetta poco prima della sua morte.

Williams rientrerebbe, assieme a molti altri, nel novero delle figure dal mondo dello spettacolo e non solo, cui la Regina ha voluto assegnare questo riconoscimento per i rapporti intessuti, dall’estero, con il Regno Unito. Fra gli altri Bob Iger, ex CEO Disney, ha ricevuto un KBE onorario per suoi servigi nelle relazioni mantenute tra Regno Unito e Stati Uniti. Nel frattempo, John Williams ha collaborato (fra gli ultimi progetti) con Steven Spielberg per la colonna sonora del suo The Fablemans, che vincendo al People Choise’s Award al TIFF, si candida ora come Miglior Film favorito agli Oscar.