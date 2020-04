John Wick v Punisher: la straordinaria fan-art fa sognare gli spettatori

In queste ore BossLogic ha realizzato una straordinaria fan-art nella quale il John Wick di Keanu Reeves viene braccato dal Punisher di Jon Bernthal, e l'artwork ha riscosso talmente tanto successo sui social che è stato ricondiviso perfino dal profilo ufficiale di Lionsgate.

Lo scenario sembrerebbe essere quello iniziale di John Wick 3 - Parabellum, col protagonista braccato da decine di cacciatori di taglie a seguito degli eventi dell'episodio precedente: ma nella fantasia di BossLogic, come potete vedere nel post in calce all'articolo, nella Biblioteca pubblica di New York, come è Frank Castle a dare la caccia al protagonista.

Cosa ne pensate? Secondo voi chi vincerebbe in una situazione simile? Ditecelo nei commenti.ù

Vi ricordiamo che, sebbene Punisher sia apparso per l'ultima volta sul grande schermo in Punisher: War Zone del 2008, Jon Bernthal ha debuttato nei panni del personaggio nella stagione 2 di Daredevil datata 2016, e da lì ha goduto di una serie regolare andata avanti per due stagioni. Ora che The Punisher è stato cancellato, i fan aspettano il ritorno di Frank Castle all'interno del Marvel Cinematic Universe, e chissà se a Bernthal sarà data l'opportunità di impersonare ancora la parte.

John Wick, d'altra parte, è e sempre sarà associato al volto di Reeves, che ha riscosso consensi unanimi con la sua trilogia action e che tornerà in John Wick: Capitolo 4: la data di uscita è fissata per il 21 maggio 2021. Secondo una teoria ci sarà anche un quinto capitolo perché la saga sarebbe basata sui cinque stadi del dolore.

Per altri approfondimenti, scoprite gli allenamenti di Keanu Reeves per il film.