John Wick ha ucciso più persone di Michael Myers e Jason Voorhees...messi insieme!

L'Uomo Nero, o meglio quello che mandi ad uccidere il dannato Uomo Nero, ha scavalcato in una speciale classifica due icone del cinema slasher. Secondo un calcolo di Bloody Disgusting, infatti, John Wick ha fatto fuori più persone di Michael Myers e Jason Voorhees combinati.

In 3 film il vendicativo killer professionista interpretato da Keanu Reeves ha ucciso ben 306 persone - 84 nel primo, 128 nel secondo e 94 nel terzo -, e visto il recente annuncio della data di uscita di John Wick 4 i morti non potranno che aumentare.

I due serial killer protagonisti delle saghe di Halloween e Venerdì 13 hanno invece messo insieme "solo" 297 omicidi in 23 film, una media quasi imparagonabile a quella di John Wick. Chiaramente stiamo confrontando una frenetica e adrenalica saga action con degli horror basati sulla tensione e il terrore, ma il numero di per sé rende molto bene l'idea di un personaggio come John Wick che negli anni è diventato un vero e proprio cult.

John Wick 3 - Parabellum è uscito da poco nelle sale e si è subito imposto come il film di maggior successo del franchise, scalzando oltretutto Avengers: Endgame dalla testa del box office americano, e proprio grazie a questo risultato Lionsgate ha già deciso di fissare l'uscita di un quarto capitolo che arriverà nelle sale il 21 maggio 2021. Qui potete leggere la nostra recensione di John Wick 3 - Parabellum.