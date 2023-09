John Wick e The Equalizer, il crossover da sogno con Keanu Reeves e Denzel Washington

The Equalizer e John Wick possono essere definiti quasi come due facce della stessa medaglia. Nonostante il modo totalmente diverso con cui affrontano le avversità sono comunque pellicole che vedono al centro due degli eroi d'azione più amati del cinema moderno. Ma un crossover potrebbe funzionare?

Quando si parla di far incontrare personaggi di "universi cinematografici" differenti bisogna sempre andare in punta di piedi in maniera da non sfociare nel fanservice più becero e prevedibile. Soprattutto quando si toccano eroi d'azione così amati il rischio è dietro l'angolo. Mentre arrivano le prime recensioni su Rotten Tomatoes di The Equalizer 3, il regista ha parlato della possibilità di vedere un incontro sul grande schermo tra John Wick e Robert McCall. Secondo lui, infatti, un crossover tra i due "mondi" potrebbe funzionare.

Antoine Fuqua ha detto quanto un incontro tra i due sarebbe una "opportunità ideale" da acchiappare il prima possibile. Secondo il regista, infatti, i due personaggi avrebbero molto in comune, prima tra tutte l'idea di proteggere le persone dalle ingiustizie che la vita ha inflitto. Insomma, a renderli simili sarebbe la loro indole da "giustizieri". Nonostante ciò, il loro approccio alla violenza è molto differente. "Penso che sarebbe molto divertente da vedere con John Wick. Sono molto diversi. Se McCall avesse bisogno di qualche arma o di qualche pistola, lascerei che lo facesse John. Quando si tratta di brutalità ravvicinata, lasciamo che McCall se ne occupi. Sono molto diversi." ha spiegato Fuqua.

Per scoprire qualcosa in più riguardo la pellicola appena uscita, vi consigliamo la nostra spiegazione del finale di The Equalizer 3. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!