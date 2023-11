John Wick, una teoria prova a spiegare uno degli aspetti più strani della saga

Chad Stahelski ha spiegato come Cowboy Bebop abbia ispirato una dinamica di John Wick. Ma sul web sono spuntate altre teorie che tentano di spiegare un’altra strana dinamica della saga, ovvero, perché i civili in John Wick non reagiscono alla violenza?

La prima teoria parla del mondo di John Wick come simile a quello di un videogioco, dove i civili sono solamente elementi secondari e di fatto non reagiscono agli avvenimenti esterni a quello per cui sono programmati. Un'ipotesi che potrebbe avere senso. Però se prendiamo in considerazioni le più recenti uscite videoludiche, con la presenza di un’intelligenza artificiale di alto livello, i personaggi di background reagiscono eccome a ciò che succede intorno a loro o in base alle azioni del protagonista. Che John Wick sia un videogame old school?

La seconda teoria sostiene che la società di assassini operi tranquillamente allo scoperto nell’universo di John Wick, come potrebbe dimostrare la scena del parco nel secondo capitolo in cui tutte le comparse si fermano a comando e numerosi telefonini squillano quando Keanu Reeves è costretto a scappare. Chad Stahelski, regista di tutti i capitoli della saga, aveva ammesso, in un’intervista sul canale youtube Scott Adkins, che l’assenza di reazione da parte dei civili era cominciata come uno scherzo, che poi però è rimasta come caratteristica di tutti i film della saga. Adesso che John Wick 5 è stato annunciato, chissà che questo particolare aspetto non rimanga anche nel nuovo capitolo? Nel frattempo, se non l’avete ancora letta, qui trovate la nostra recensione di John Wick 4.