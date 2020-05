John Wick e la straziante morte del cane: come sarebbe andata senza quella scena?

La trama di John Wick, in tutta la sua spettacolare semplicità, è nota al grande pubblico anche e soprattutto per la straziante scena dell'uccisione del cucciolo di cane adottato dal temibile sicario e che sarà il punto di rottura per il personaggio di Keanu Reeves... Ma cosa sarebbe successo se quella scena non fosse mai stata girata?

Secondo lo sceneggiatore Derek Kolstad i produttori avrebbero cercato di tagliare la cruenta scena prima dalla sceneggiatura, in cui fin dalla primigenia versione era elemento centrale, e poi anche dal set e dal montaggio, ritenendola troppo potente e inadatta al pubblico, il quale avrebbe potuto criticare la scelta dell'intero team creativo.

I registi Chad Stahelski e David Leitch dovettero lottare duramente per portare la scena sul grande schermo e come sappiamo il loro coraggio è stato ampiamente ricompensato:

"Penso che gli Studios volessero semplicemente fare le cose nel modo più giusto, ad esempio tagliando la parte del cane: 'Concentriamoci sull'idea che sia un assassino che ritorna dalla pensione' dicevano. Ma senza quella particolare connessione col cane e il sottinteso legame alla moglie defunta del personaggio non sarebbe stata la stessa cosa: era l'elemento centrale che dava il via alla storia."

"Ci furono rinvii su rinvii fino al giorno della prima proiezione ed eravamo tutti tesi per la risposta del pubblico. Osservando la reazione delle persone alla scena capimmo che era la scelta giusta. Chad e Dave si sono battuti per tenerla, hanno vinto la battaglia e hanno avuto ragione. Hanno lottato per l'integrità della storia che volevano raccontare senza scendere a compromessi: sono dei veri segugi per questo genere di cose."

Attualmente Keanu Reeves è impegnato sul set del terzo sequel e, con una speciale anteprima, pochi giorni fa è stato distribuito un video del Backstage di John Wick 4 e pochi giorni dopo c'è stato l'annuncio di una serie spin-off di John Wick, che ne amplierà l'universo.