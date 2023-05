John Wick, star di Harry Potter ha una grande idea per spin-off: John Wick Holiday Special

Ora che la saga di John Wick ha superato il miliardo al box office globale, è molto probabile che Lionsgate nei prossimi anni sfornirà altri spin-off originali della saga con Keanu Reeves, e la star di John Wick 4 e Harry Potter Natalia Tena potrebbe aver appena avuto una grande idea.

L'attrice, che in John Wick 4 interpreta Katia, sostanzialmente la sorella adottiva di John Wick (Keanu Reeves) poiché entrambi rispondono alla 'madre' Anjelica Huston e alla Ruska Roma, ha ammesso che le piacerebbe apparire nello spin-off Ballerina con Ana de Armas, ma allo stesso tempo ha rivelato di avere l'idea perfetta per uno spin-off natalizio ambientato nel mondo della Gran Tavola.

"Nella mia mente, probabilmente hanno un sacco di basi in Europa, Romania ed Europa orientale. Ne hanno alcune a Berlino, forse una in Spagna, e poi un mucchio in America", ha dichiarato Natalia Tena parlando della Ruska Roma. "Stavamo cercando di elaborare la relazione tra Katia e John Wick, una sorella, una nipote, una cugina o una cugina di secondo grado? E allora ho pensato che sarebbe interessante vedere un Natale in famiglia con tutti questi rom. Penso che l'ultima volta che si sono visti tutti insieme è stata una bizzarra riunione di famiglia, un battesimo o probabilmente a un funerale".

Ballerina arriverà nei cinema il 7 giugno 2024, mentre John Wick: Chapter 4 è ora disponibile per l'acquisto sui mercati dei film digitali prima della sua uscita fisica sui media domestici fissata per il 13 giugno. Nel frattempo, ecco cosa ha detto il regista Chad Stahelski su un eventuale John Wick 5.