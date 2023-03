John Wick, uno spin-off sul mitico Caine? Parla Donnie Yen: 'Io sono pronto'

Se per Lionsgate John Wick 5 è una forte possibilità dopo la partenza stratosferica al box office nel week-end d'apertura, i fan della saga sarebbero sicuramente favorevoli ad uno spin-off su Caine, il guerriero cieco di Donnie Yen che ha esordito nel quarto episodio del franchise con Keanu Reeves.

Nonostante il commovente finale di John Wick 4, infatti, il franchise distribuito da Lionsgate negli ultimi nove anni è diventato troppo popolare per tirare giù la saracinesca e dire addio ai fan, e infatti nei prossimi mesi arriveranno due progetti spin-off: il primo sarà la serie limitata The Continental, che seguirà i giovani Winston e Charon nell'Hotel di New York negli anni '70 e che uscirà su Peacock a settembre 2023 (in Europa la serie sarà distribuita in esclusiva da Prime Video), il secondo sarà il film Ballerina, un sequel di John Wick 3: Parabellum con protagonista Ana de Armas e Keanu Reeves di nuovo nei panni di John Wick (probabilmente come mentore del personaggio dell'attrice cubana) che debutterà nelle sale cinematografiche nel corso del 2024.

Ma tra le tante cose eccezionali di John Wick 4, forse la più eccezionale è il Caine di Donnie Yen, un guerriero cieco e amico fraterno di John interpretato magistralmente dall'attore/artista marziale cinese. Intervistato da Variety, l'attore si è detto 'pronto' a tornare nei panni di Caine per uno spin-off di John Wick a lui dedicato, anche se ogni decisione al riguardo dovrà essere presa da Lionsgate e dal regista e produttore della saga, Chad Stahelski. Yen, specificando che non sono state prese decisioni ufficiali al momento, ha dichiarato: "A Hollywood ci sono sempre incontri e conversazioni su nuovi film da fare".

Per il momento vi invitiamo a rimanere sintonizzati in attesa di prossimi aggiornamenti. Certo è che la scena post credit di John Wick 4 potrebbe aver lasciato intendere i piani per il futuro della saga.