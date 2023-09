John Wick, la spiegazione della timeline del franchise con Keanu Reeves

The Continental è pronto a riportarci nel mondo del franchise di John Wick, con il primo spin off dedicato alla saga dell’assassino interpretato da Keanu Reeves che si prepara a debuttare sul piccolo schermo. I produttori della saga hanno intanto spiegato a Collider in che lasso di tempo si svolgono i quattro capitoli cinematografici.

Dopo avervi mostrato il bellissimo trailer di The Continental, torniamo a parlare del quarto film che racconta dell'assassino interpretato da Keanu Reeves, per condividere le parole di Erica Basil Iwanyk a proposito della timeline dei quattro film di John Wick.

Il franchise action, stando a quanto riportato dai produttori, si svolgerebbe in un periodo temporale davvero limitato, soprattutto vista la mole di avvenimenti raccontati e le innumerevoli disavventure che capitano al protagonista.

Queste le parole di Iwanik: “Penso che i primi tre film si svolgano in tre settimane, mentre il quarto è ambientato otto mesi dopo, o qualcosa del genere".

In questo senso la Lee ha fatto notare come l’ultimo capitolo sia abbastanza lontano nel tempo per dare modo a Wick di guarire del tutto dalle ferite e allo stesso tempo abbastanza vicino da farlo essere ancora molto arrabbiato per quello che fosse successo.

The Continental sarà invece un prequel della saga cinematografica e sarà ambientato negli anni ’70 del secolo scorso per seguire le vicende di un giovane Winston pronto a diventare il padrone dell’albergo che dà il nome alla serie.



In attesa di poter vedere lo spin off che sarà trasmesso su Amazon Prime Video, vi lasciamo alla recensione di John Wick 4.