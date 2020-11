John Wick salva il Natale togliendo di mezzo Mariah Carey! Guardate l'esilarante fan-art

John Wick ne sa qualcosa di dolore e rabbia, e dopo tre film passati a menare le mani e a soffrire crediamo che non sia esattamente il tipo di persona che ama il Natale: se anche voi la pensate come lui la nuova fan-art di BossLogic vi farà sganasciare!

Il celebre artista digitale, infatti, ha realizzato una nuova immagine nella quale il formidabile assassino interpretato da Keanu Reeves si mette sulla strada di Mariah Carey, presumibilmente per impedirle di iniziare il suo annuale dominio delle stazioni radio a tema canzoni natalizie.

Questo John Wick versione Scrooge si dimostrerà implacabile come con i suoi rivali gangster, oppure si farà contagiare dallo spirito del Natale? Ma soprattutto, qualora dovesse riuscire ad eliminare la Carey, avrà abbastanza forze residue per sfidare Michael Bublé, l'altro peso massimo della stagione invernale? Chissà se BossLogic sta già pensando ad un sequel della sua esilarante fan-art. Intanto, gustatevi il primo capitolo in calce all'articolo.

Vi ricordiamo che Keanu Reeves tornerà nei panni di John Wick non solo in John Wick - Capitolo 4, ma anche nell'ufficialmente confermato John Wick - Capitolo 5, i cui lavori inizieranno subito dopo aver completato le riprese del sequel di Parabellum. Per altri approfondimenti vi rimandiamo all'Everycult su John Wick 2.