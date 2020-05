John Wick, risate e scazzottate nell'incredibile backstage del film con Keanu Reeves

Quanto è snervante l'attesa per il nuovo film su John Wick? Certo, le dinamiche della saga con Keanu Reeves sono praticamente sempre le stesse, ma il buon Chad Stahelski sembra aver trovato la formula giusta per far sì che sia impossibile venirne a noia. Lionsgate, dunque, ha deciso di venire in contro a tutti i fan i crisi d'astinenza.

La nota casa produttrice ha infatti cominciato a rendere disponibili su YouTube alcuni dei suoi film più celebri, tra cui La La Land, Dirty Dancing, Hunger Games e, ovviamente, il primo indimenticabile film sullo spietato assassino interpretato dalla star di Matrix.

Non solo, però: proprio per festeggiare l'arrivo di John Wick sulla piattaforma, Lionsgate ha deciso anche di condividere un video inedito del backstage del film. Inutile dire che nei quasi tre minuti di filmato accade c'è davvero tutto ciò che amiamo della saga: scazzottate, combattimenti all'ultimo sangue, ma anche tante risate e qualche momento di tenerezza con gli abbracci tra gli attori protagonisti e il resto dello staff.

Insomma, se siete fan dell'uomo capace di fare una strage utilizzando una semplice matita il nostro consiglio è di non perdervi assolutamente questo video! Tanto più che, a quanto pare, l'attesa sarà lunga: John Wick 4 è infatti stato rinviato di un anno. Un altro video, invece, ha riassunto in pochi minuti le scene più spettacolari di John Wick.