John Wick 4, le riprese stanno per partire: Keanu Reeves avvistato a Berlino!

Sembra che manchi veramente pochissimo all'inizio delle riprese di John Wick 4. Negli ultimi giorni infatti l'amatissimo Keanu Reeves è stato avvistato per le strade di Berlino, dove si svolgeranno buona parte dei lavori del 4 capitolo di questo franchise.

Diversi tabloid hanno pubblicato alcune immagini dell'attore che giunge ai Babelsberg Studios appena fuori Berlino, pronto insomma per tornare a vestire i panni dell'assassino di professione, pronto a tutto pur di vendicare il cane della sua adorata moglie.

Sebbene Lionsgate non abbia ancora fornito una data precisa per l'inizio dei lavori per John Wick 4, Chad Stahelski aveva precedentemente detto a ComicBook.com che Reeves sarebbe tornato a lavorare per questa serie cinematografica solo dopo aver terminato le riprese per Matrix 4. I tempi insomma, sembrano ormai maturi.

Tra l'altro, è stato confermato che sia John Wick 4 che John Wick 5 non potranno contare su Derek Kolstad, il papà di questa amatissima serie cinematografica. A suo avviso infatti, il prodotto è ormai così ben strutturato da non richiedere assolutamente la sua presenza. Staremo a vedere come si svolgeranno le cose nei nuovi capitoli, e tutti siamo curiosissimi di sapere se Keanu Reeves riuscirà a conquistare ancora una volta il pubblico. I presupposti come sempre ci sono tutti. Voi che dite?