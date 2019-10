John Wick, il regista di Underworld realizzerà lo spin-off al femminile Ballerina

E' Deadline a rendere noto che Lionsgate ha affidato a Len Wiseman (Underworld) la regia di Ballerina, il primo spin-off cinematografico della saga di John Wick che vedrà come protagonista una giovane assassina in cerca di vendetta.

Lo script del film, il cui sviluppo è già in programma dal 2017, è realizzata da Shay Hatten, sceneggiatore che ha scritto John Wick 3 - Parabellum e ha da poco collaborato anche con Zack Snyder per Army of the Dead.

Sono coinvolti in veste di produttori anche Chad Stahelski e Keanu Reeves, rispettivamente regista e star della saga action che quest'anno ha consolidato il suo successo nei confronti del pubblico.

"Ballerina" si riferisce ad una delle giovani assassine apparse nel terzo film di John Wick, nel quale abbiamo visto un'organizzazione criminale mascherata da una sorta di New York City Ballet. In Parabellum abbiamo potuto assistere anche ad un balletto da solista di Unity Phelan, ma al momento non è ancora stato rivelata l'attrice che farà da protagonista.

Wiseman nel 2003 ha esordito dietro la macchina con il primo di Underworld, dirigendo in seguito anche il terzo capitolo, Underworld: Evolution. Nella sua carriera ha realizzato anche Die Hard - Vivere o morire e il remake di Total Recall - Atto di Forza.

Nel frattempo Starz sta anche lavorando alla serie prequel di John Wick, The Continental, la quale sarà ambientata diverso tempo prima rispetto alle vicende della saga originale.