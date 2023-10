John Wick, il regista ha idea per i film 5, 6, 7, 8 e 9: ma c'è un grosso problema

Il franchise di John Wick ha regalato ai fan degli action movie acrobazie e sparatorie che si sono susseguite nel corso dei quattro film della saga. Il successo dei lungometraggi ha già generato l’idea per degli spin off, e, stando alle parole di Chad Stahelski, il regista avrebbe in mente almeno altri cinque capitoli cinematografici.

Dopo aver riportato tutto quello che già si sa sul possibile John Wick 5, torniamo a parlare degli eventuali nuovi sequel della saga per condividere le parole di Chad Stahelski che ha raccontato a Inverse di avere ancora idee per quanto riguardi la storia dell’assassino interpretato da Keanu Reeves.

Queste le parole del filmmaker: “Ho blocchi note peni di cose che riguardano John Wick 5, 6, 7, 8 e 9. Abbiamo tante idee da poterne parlare per giorni. Solo che non abbiamo la storia pronta. Non ho alcun interesse a fare cassa riportando John Wick senza motivo. È un personaggio che mi piace? Certo. E se facessi ancora un paio di film su John Wick sarebbe fantastico. Keanu sarebbe disponibile immediatamente se avessimo una buona storia. Lasciamo la cosa aperta. So che lo studio vorrebbe che dicessimo che ne abbiamo un altro”.

Quindi, l’ex stuntman ha concluso: “Io e Keanu siamo sempre interessati a continuare, ma lasciamo la cosa un po’ in sospeso per capire se abbiamo davvero qualcosa da raccontare. In secondo luogo abbiamo uno studio che è molto entusiasta, finanziariamente motivato e interessato a capire cosa potremmo fare con un eventuale nuovo film. Perciò quest’anno sono stati molto gentili con noi nella decisione di ramificare il progetto”.

Parole che faranno di sicuro molto piacere ai fan della saga, desiderosi di poter scoprire cosa potrebbe inventarsi Stahelski per dare una nuova svolta alla saga. In attesa di saperne di più vi lasciamo alla recensione di John Wick 4.