John Wick: il regista Chad Stahelski è fiero della stravaganza della saga

"Hai ucciso tutte quelle persone per un cane?" è il tormentone presente nel terzo capitolo che meglio descrive John Wick, la saga action che vede Keanu Reeves nei panni del killer a sangue freddo ormai parte dell'immaginario collettivo.

Dopo il grande successo del terzo capitolo (vedi: recensione di John Wick 3 - Parabellum), Lionsgate ha deciso di affidare il già annunciato John Wick 4 nuovamente al regista Chad Stahelski, ex controfigura di Reeves in Matrix che in una recente intervista con Cinema Blend non ha esitato a definire il personaggio come "strambo":

"Penso che a tutti piaccia affrontare sia le nostre sfumature e i nostri difetti in pubblico. Ovviamente è strambo, uccide centinaia di persone per un cucciolo, ci piace questa cosa. Abbiamo pensato 'Non sarebbe divertente avere un personaggio che evoca tutte le nostre cazzate?' Visto quanto è strano il mondo."

John Wick 3 - Parabellum è disponibile in home video dallo scorso agosto, con l'edizione 4K Ultra HD e Blu-Ray che contengono tra i contenuti aggiuntivi diverse featurette esclusive. Il film ha incassato 321 milioni di dollari in tutto il mondo non raddoppiando per poco i risultati ottenuti dal secondo capitolo nel 2017, a sua volta visto al cinema molto di più rispetto al primo.

Il quarto capitolo di John Wick debutterà nelle sale il 21 maggio 2021.