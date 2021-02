John Wick, Rambo e i killer sul grande schermo: chi ha ucciso di più al cinema?

Dopo aver visto quante persone ha ucciso John Rambo nel corso di cinque film, è giunto il momento di confrontare il veterano di Sylvester Stallone con altri personaggi del calibro di John Wick per scoprire chi è il più grande killer della storia del cinema.

In sole tre apparizioni, l'assassino interpretato da Keanu Reeves ha ucciso 299 persone (più di Michael Meyers e Jason Voorhees messi insieme) - suddivise tra le 77 del primo, le 128 del secondo e le 94 di Parabellum - un risultato che tuttavia non basta a impensierire le 493 vite raccolte in totale da Rambo (552 se consideriamo le 49 uccisioni confermate della Guerra del Vietnam).

Sebbene si tratti di numeri da capogiro, tuttavia, i due personaggi si devono accontentare rispettivamente del terzo e secondo gradino del podio: a dominare questa particolare classifica troviamo infatti niente di meno che James Bond, il quale in 24 apparizioni ha causato la morte di ben 597 cattivi, gran parte delle quali (235) appartengono alla sola esplosione provocata dall'agente 007 di Daniel Craig in Spectre. Se ci limitiamo alle singole versioni di ogni personaggio, tuttavia, il re indiscusso rimane il reduce del Vietnam di Sly.

A proposito del franchise con protagonista Keanu Reeves, vi ricordiamo che Lionsgate ha già annunciato lo sviluppo di John Wick 4 e 5.