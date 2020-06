John Wick, qual è la vera origine del soprannome Baba Yaga? No, non c'entra l'Uomo Nero

In una delle scene più epiche del primo John Wick il boss della mafia russa Viggo ci presenta lo spietato killer interpretato da Keanu Reeves come Baba Yaga, riferendosi al soprannome che gli era stato affibbiato durante i suoi anni d'oro: ma da quale creatura mitologica deriva questo nomignolo?

Una questione di assonanze e maggior popolarità nella società occidentale ha fatto sì che in molti cadessero nell'errore di credere che il soprannome di John Wick faccia riferimento a Boogeyman, altresì noto come Uomo Nero.

Si tratta di un comprensibile errore che, però, devia un po' dai suoi binari il significato del nome: Baba Yaga non ha infatti nulla a che vedere con Boogeyman, trattandosi di una creatura della mitologia russa paragonabile, se vogliamo, alla strega di Hansel e Gretel.

Esattamente come il personaggio dei Grimm, Baba Yaga vive in una casa nel bosco nella quale attira ignari bambini allo scopo di cibarsene: proprio come John Wick agisce nell'ombra e sfrutta l'effetto sorpresa, e sempre come il killer del film di Chad Stahelski è un elemento unico nella sua mitologia (a differenza di Boogeyman, nome che si riferisce ad un ampio parco di personaggi dalle caratteristiche simili).

Insomma, le assonanze tra John e Boogeyman ci sono tutte, ma il suo essere un pezzo unico rende Baba Yaga un paragone molto più significativo rispetto a quello con l'Uomo Nero, non trovate? In quanto a muoversi nell'ombra e ad agire con i favori della sorpresa, beh... Immaginiamo ci sia poco da spiegare. Keanu Reeves, intanto, è in grande forma: pare sia stato lui il migliore sul set di John Wick 4, parola del suo stunt; recentemente è inoltre stato rivelato che fu proprio Keanu Reeves a scegliere il nome John Wick.