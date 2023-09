John Wick, a che punto è lo spin-off Ballerina con Ana de Armas?

Il regista di Ballerina, Len Wiseman, ha aggiornato i fan del franchise sull'evoluzione del progetto legato allo spin-off di John Wick, che vedrà protagonista Ana de Armas. Attualmente, gli scioperi di sceneggiatori e attori stanno influenzando i lavori a Hollywood, e la post-produzione di Ballerina è stata momentaneamente sospesa.

Non è chiaro quale sia il motivo e se gli scioperi abbiano influito su questa decisione ma in un'intervista a Entertainment Weekly, Wiseman ha dichiarato:"Siamo in pausa adesso ma ho appena finito il Director's Cut. Ho fatto delle riprese fantastiche. È un film davvero divertente".



In Ballerina, Ana de Armas interpreta Rooney, una ballerina facente parte della Ruska Roma e in missione per vendicare la propria famiglia assassinata. Il film sarà ambientato dopo gli eventi di John Wick: Capitolo 3 - Parabellum, con Keanu Reeves che dovrebbe riprendere il ruolo di John Wick in un cameo.



Rispetto ai film precedenti torneranno anche Ian McShane nei panni di Winston e il compianto Lance Reddick in una apparizione postuma nel ruolo di Caronte. Completano il cast Gabriel Byrne, Catalina Sandina Moreno e Norman Reedus.



Secondo Ana de Armas Ballerina sarà di un altro livello, elogiando il lavoro in corso per lo spin-off di un franchise amato in tutto il mondo come John Wick, che ha riportato in auge la carriera di un volto amato dell'action americano, Keanu Reeves.