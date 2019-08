John Wick è pronto a conquistare anche lo spazio secondo il creatore del franchise

Prendendo forse spunto dal finto trailer del "Machete Kills Again... in Space" di Robert Rodriguez, che ancora spera nell'arrivo di questo terzo capitolo della saga action con Danny Trejo, il creatore di John Wick ha suggerito un nuovo traguardo per il quarto film che vedrà Keanu Reeves nei panni dell'iconico assassino.

Derek Kolstad, ideatore e sceneggiatore di tutti e tre i film di John Wick nonché dell'attesa serie The Falcon and the Winter Soldier dei Marvel Studios, ha partecipato a una sessione di Q&A su Twitter tramite il profilo di Discussing Film e tra le altre cose ha scherzato sulla direzione che intraprenderà il franchise con l'annunciato quarto capitolo.

"Lo spazio. Voglio dire, dai, alla fine è il quarto film" ha risposto Kolstad a un fan che voleva sapere dove sarà ambientato John Wick 4, il cui arrivo nelle sale è previsto per il 21 maggio 2021.

Diretto da Chad Stahelski, John Wick 3 - Parabellum ha ottenuto 321 milioni di dollari in tutto il mondo confermando il successo sempre più in crescita della saga action e lo stato di grazia di Keanu Reeves. Leggete il nostro speciale sulla Keanuaissance, il rinascimento come icona della star.

Oltre a John Wick 4 Reeves sarà impegnato con un altro atteso quarto capitolo: è stato infatti confermato di recente che l'attore tornerà al fianco di Carrie Anne-Moss per recitare nel Matrix 4 di Lana Wachowski.