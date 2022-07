John Wick, il produttore rivela: 'Il ruolo era stato scritto per un attore 75enne'

John Wick è senza dubbio una serie di film di successo, e mentre siamo in attesa del quarto capitolo, dove secondo Keanu Reeves il protagonista soffrirà, scopriamo che in verità in origine il ruolo era stato scritto per un attore 75enne.

A rivelarlo è stato il produttore Basil Iwanyk, che ha spiegato cosa è poi accaduto in seguito. "Il ruolo principale era quello di un uomo di 75 anni, che si era ritirato da 25 anni. Sarebbe stato divertente vedere un Clint Eastwood spaccare c*li. Ho pensato, okay, ci sono probabilmente uno o due nomi che potrebbero fare al caso nostro: Clint Eastwood, Harrison Ford. Se non fosse stato per questo, non sono sicuro che avrei fatto il film. Ma il tono della sceneggiatura di John Wick era sovversivo e molto divertente. Ha un'emozione molto chiara e una grande premessa per un film d'azione."

Tra i papabili sicuramente ci sarebbero stati altri nomi di livello nella Hollywood dei film d'azione. Tuttavia l'agente di Reeves proprio in quel periodo cercava un ruolo per il suo assistito, e quando ha sentito il pitch di John Wick ha capito che era il progetto giusto per l'attore. "Ricordo di aver pensato, Keanu è una delle più grandi star dei film d'azione degli ultimi 25 anni - cosa gli è successo? Cosa sta facendo? E lui stava dirigendo il suo film, Man of Tai Chi, e stava facendo 47 Ronin. Gli abbiamo dato la sceneggiatura e gli abbiamo detto, 'Chiaramente non hai 75 anni'." Un dettaglio che, alla fine, è stato modificato senza particolari problemi.

Intanto, mentre attendiamo il prossimo capitolo, ecco una foto promozionale di John Wick 4!