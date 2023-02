John Wick, quante persone uccide il personaggio di Keanu Reeves nel primo film?

Dal primo John Wick sono passati ben 9 anni, anni durante i quali lo spietato killer interpretato da Keanu Reeves non ci ha mai abbandonati, continuando a mietere vittime per altri due capitoli già usciti e per un quarto film prossimo a sbarcare sul grande schermo: proprio sul numero di vittime, dunque, vogliamo concentrarci in questa sede.

Il primo film della saga diretta da Chad Stahelski uscì nel 2014, raccontandoci di un John Wick intenzionato a non fare prigionieri nell'arrivare al figlio del boss della mafia russa colpevole di aver ucciso il suo cane dopo aver fatto irruzione in casa sua per vendicarsi del rifiuto ricevuto poche ore prima, quando il nostro si era mostrato interessato all'auto del nostro John.

Il killer della mafia momentaneamente ritiratosi decide dunque di tornare in azione per motivi strettamente personali, e lo fa davvero in grande stile: sono infatti ben 77 i cadaveri che John Wick si lascia dietro nel corso del suo cammino lungo il primo film della saga, rendendo pienamente giustizia a chi tramandava leggende sulla sua fama di assassino capace di uccidere persino Baba Yaga.

E voi, avete mai provato a tenere il conto delle vittime? La vostra stima era al rialzo o al ribasso rispetto ai numeri effettivi? Fatecelo sapere nei commenti! Fiumi di sangue a parte, intanto, qui trovate la nostra recensione di John Wick.