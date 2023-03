John Wick, parla il regista Chad Stahelski: 'Io e Keanu ci fermiamo qui, per ora'

John Wick ha appena debuttato su Rotten Tomatoes con un punteggio dell'88%. Iniziano ad arrivare inoltre le prime recensioni sul sequel della serie. In un'intervista recente, il regista Chad Stahelski rivela che per ora non c'è nessuna nuova collaborazione tra i due prevista.

In una recente intervista per The Hollywood Reporter il regista ha affermato che: "Nelle nostre menti, io e Keanu abbiamo finito per il momento. Daremo a John Wick una pausa".

E ancora: "Sono sicuro che lo studio abbia un piano. Se a tutti piace e diventa un successo, allora ci prenderemo un minuto di pausa. Per qualche strana ragione, i film di Wick hanno sempre la data di uscita più recente in Giappone. È sempre come se fosse tre mesi dopo. Se sarà lo stesso anche questa volta, faremo un tour giapponese e usciremo con il film a settembre. Io e Keanu faremo il lungo viaggio per Tokyo, ci siederemo al Scotch Bar dell'Hotel Imperiale e ci chiederemo: 'Cosa ne pensi?' Prenderemo un paio di whisky di 20 anni e scriveremo alcune idee sui tovaglioli. Se quelle idee si attaccheranno, forse faremo un film."

La strategia che si evince è quella di comprendere come verrà accolto dal pubblico l'ultimo film, per poi eventualmente buttare giù altre idee. Per concludere, vi rimandiamo alla nostra recensione di John Wick 4.