John Wick contro Neo: chi vincerebbe? Keanu Reeves ha la risposta perfetta

Dei tanti personaggi memorabili regalatici dal nostro amato Keanu Reeves quelli rimasti maggiormente impressi nell'immaginario collettivo sono senza ombra di dubbio il Neo di Matrix e il John Wick protagonista dell'omonimo franchise. A questo punto, dunque, la domanda da un milione di dollari sorge quasi come un dovere morale.

Chi vincerebbe in uno scontro senza esclusione di colpi tra Neo e John Wick? Il quesito è di quelli dalla risposta tutt'altro che facile: da un lato abbiamo l'Eletto, capace di plasmare la realtà (o quella che crediamo tale) a proprio piacimento, dall'altra l'uomo che sgominò praticamente da solo un esercito di mafiosi russi (e molto altro ancora).

Chi al mondo, dunque, si prenderebbe carico della responsabilità di farsi giudice di un simile scontro? Beh, l'unico a poterselo permettere è proprio lui, Keanu Reeves in persona, che alla domanda di cui sopra ha fornito la risposta forse più giusta ma anche più inaspettata: "No! No. Loro due non combatterebbero, probabilmente John aiuterebbe Neo nel mondo reale. Probabilmente lo aiuterebbe contro le macchine".

Insomma, smettetela di mettere zizzania tra Neo e John: tra due personaggi di Keanu Reeves non può che esserci solo sano spirito di collaborazione! Di recente, intanto, è stata confermata l'uscita in futuro di John Wick 5; per ora, comunque, Chad Stahelski è concentrato su John Wick 4.