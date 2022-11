John Wick, Lionsgate conferma la creazione di un universo cinematografico!

Con l'annuncio dell'inizio della produzione a Praga di Ballerina, Lionsgate ha aperto le porte al John Wick Universe, che espanderà il franchise ben oltre la saga principale. Una conferma indiretta di un nuovo corso all'interno della saga con protagonista Keanu Reeves, dopo l'ottimo riscontro di John Wick: Capitolo 3 - Parabellum.

Al film, in cui reciteranno Ana de Armas e Anjelica Huston, si sono aggiunti altri volti noti Keanu Reeves è a Praga insieme a Ian McShane, e i loro personaggi fungeranno da connessione con la saga principale.



Ma i progetti di Lionsgate non finiscono qui, visto che in cantiere c'è anche una serie tv prequel, The Continental, che approfondisce la giovinezza del personaggio di McShane.

John Wick 4 uscirà nel 2023, per la regia di Chad Stahelski, con Keanu Reeves che torna per la quarta volta nel ruolo del celebre sicario protagonista.



Al suo fianco un'ex co-star di Matrix, Laurence Fishburne nei panni di Bowery King, insieme a Rina Sawayama, Lance Reddick, Ian McShane e Natalia Tena.

La produzione del quarto capitolo si è svolta tra Berlino, Parigi, Giappone e New York.



Come annunciato ufficialmente nel mese di agosto, John Wick 4 sarà il più lungo della saga iniziata nel lontano 2014, sempre diretta da Chad Stahelski.

Nel frattempo proseguiremo a raccontarvi la produzione di Ballerina, iniziata a Praga ma destinata a proseguire anche in altre località europee.