John Wick, Keanu Reeves confessa:'Sarebbe bello un crossover con Madea'

Nel corso degli anni il franchise di John Wick si è trasformato in un vero e proprio universo. Keanu Reeves tornerà nei panni dell'omonimo sicario nel quarto capitolo della saga e nello spin-off Ballerina con Ana de Armas. Ma nuovi progetti potrebbero nascere da un momento all'altro e un suggerimento arriva proprio da Reese.

In un'intervista rilasciata in questi giorni Keanu Reeves - che ha confessato quanto sia stato difficile lavorare a John Wick 4 - ha raccontato:"Io e la mia ragazza abbiamo pensato che sarebbe bello avere un crossover tra John Wick e Madea. Madea e John Wick! Sarebbe folle, vero?" ha dichiarato l'attore.



Madea è un personaggio creato e interpretato da Tyler Perry prima a teatro e poi al cinema nel film Madea Goes to Jail, in Madea - Protezione testimoni e nei successivi sequel.

L'ultimo capitolo risale proprio a quest'anno, Madea: il ritorno, diretto e interpretato proprio dalla star vincitrice del premio umanitario Jean Hersholt.



Chiaramente un ipotetico crossover sarebbe piuttosto bizzarro e al momento sembra soltanto un auspicio di Keanu Reeves ma l'espansione dell'universo di John Wick potrebbe riservare parecchie sorprese in futuro legate proprio ad eventuali spin-off e crossover.



Nel frattempo, ecco tutto quello che sappiamo su John Wick 4. Nel cast, oltre a Keanu Reeves nel ruolo di John Wick, anche Laurence Fishburne, Lance Reddick, Ian McShane, Rina Sawayama e Natalia Tena.