John Wick, Jessica Henwick ha proposto a Keanu Reeves lo spin-off al femminile 'Jess Wick'

Dopo aver elogiato la elogiato la regia di Lana Wachowski per Matrix 4, la star del film Jessica Henwick ha raccontato un simpatico retroscena che riguarda Keanu Reeves e uno "spin-off" di John Wick.

Tra una ripresa e l'altra, l'attrice ha rivelato di aver proposto al collega la sua idea per espandere il franchise d'azione con l'aggiunta di un nuovo personaggio, la sua "Jess Wick".

"Propongo a Keanu di realizzare Jess Wick tutto il tempo. Probabilmente lo sto facendo impazzire" ha spiegato l'attrice durante una recente intervista con l'Hollywood Reporter (via Comicbook.com). "Gli dicevo: 'Okay Keanu, ascoltami. Boom. John Wick 4, gli ultimi 5 minuti, partono i titoli di cosa, scena post-credit e Boom! Vedi la mia faccia, Jess Wick'. Poi iniziavamo a recitare la scena insieme. Abbiamo messo su uno spettacolo di dieci minuti su come sarebbero stati Jess Wick e John Wick insieme. Penso che Chad Stahelski, il regista di tutti i film di John Wick, arriverà tra due settimane. Perciò andrò dritta da lui e glielo dirò."

A proposito di Matrix 4, vi ricordiamo che l'uscita del film è stata anticipata di ben 4 mesi in occasione dei recenti spostamenti nel calendario Warner Bros, ed è ora previsto nelle sale per dicembre 2021. Nel frattempo, Hugo Weaving ha spiegato i motivi della sua assenza.