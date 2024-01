John Wick e Highlander sono nelle mani di Chad Stahelski: è il nuovo supervisore

Sempre più al centro dei progetti di Lionsgate: Chad Stahelski, regista dell'amata e fortunata saga cinematografica di John Wick, ha siglato un importante accordo con la compagnia statunitense in grado di estendere la sua supervisione ad un altro, ambizioso progetto.

Giorni fa Stahelski definiva "suo mentore" Kevin Feige: ebbene, sembra proprio che il suo ruolo status quo stia definendosi sempre più sulla scia della mente dietro al Marvel Cinematic Universe. Oltre al ruolo chiave in merito a film e spin off relativi all'iconico killer di Keanu Reeves, il regista statunitense ha ottenuto il controllo assoluto di Highlander, il remake della celebre pellicola fantasy del 1986 con protagonista Christopher Lamber nei panni di Connor MacLeod, membro della specie degli immortali.

"Questo accordo espande l'ottimo rapporto creativo che abbiamo già in atto grazie a John Wick e lo estende al nostro franchise Highlander", si legge nelle dichiarazioni di Joe Drake, presidente uscente del Lionsgate Motion Picture Group e di Adam Fogelson, presidente dell'MPG. “Fin dall'inizio, Chad è stata la forza creativa in grado di definire il mondo di Wick e vogliamo che Stahelski, lavorando insieme a Basil Iwanyk ed Erica Lee di Thunder Road, ci guidi, stabilendo insieme le varie strategie. Non vediamo l’ora di ricevere il suo contributo creativo non solo sul film che sta realizzando, ma anche sulle altre storie che ne deriveranno. È un vero visionario e siamo entusiasti di averlo dalla nostra parte”.

Colmo d'orgoglio e di gratitudine, il regista ha risposto: "Sono lieto di poter ampliare il mio rapporto con Lionsgate in questo nuovo ruolo di supervisione. John Wick mi sta davvero a cuore e poter continuare a gestirlo sarà fantastico per me. Sono così felice di lanciare anche un altro franchise come Highlander, un mondo così ricco di storie avvincenti da raccontare”.

Sembra proprio che Chad Stahelski abbia le idee ben chiare per la nuova avventura: la scelta di Henry Cavill per Highlander è perfetta, a suo dire, pertanto non ci resta che attendere l'inizio delle riprese. Siete fiduciosi in merito alla crescente centralità dell'acclamato regista all'interno dei meccanismi Lionsgate? Diteci la vostra nei commenti.