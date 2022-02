John Wick, Halle Berry sta per avere uno spin-off nella saga di Keanu Reeves?

Nel corso di una recente intervista promozionale per l'uscita del nuovo film di Roland Emmerich Moonfall, nel quale sarà co-protagonista, Halle Berry ha confessato che la sua action-woman Sofia potrebbe ottenere uno spin-off nella saga di John Wick, celebre franchise con Keanu Reeves.

Halle Berry - con i suoi formidabili cani da battaglia - è stata una gradita aggiunta all'universo cinematografico di John Wick, e a quanto pare il suo personaggio, Sofia Al-Azwar, potrebbe avere uno spin-off: "Potrebbe esserci qualcosa per Sofia... un film", ha detto la vincitrice del premio Oscar a IGN. "Diciamo che magari non sarà in John Wick: Capitolo 4, ma che, chissà, potrebbe tornare per fare le sue cose in modo autonomo."

In passato Halle Berry stava già per essere la protagonista di un famoso spin-off, il progetto cancellato basato su Jinx, la Bond Girl di 007 Die Another Day. La MGM però decise di riavviare il franchise di James Bond, assumendo Daniel Craig e eliminando tutti gli altri piani, cosa che ovviamente impedì ad Halle Berry di riprendere il ruolo di Jinx.

In attesa di ulteriori aggiornamenti sul possibile spin-off su Sofia, ricordiamo che la data di uscita di John Wick 4 è stata modificata dopo l'ultimo rinvio voluto dalla Lionsgate: la saga con Keanu Reeves però sta per espandersi a macchia d'olio, con una serie tv prequel sul Continental e uno spin-off cinematografico intitolato Ballerina. Inoltre, è già stato annunciato John Wick 5, che inizialmente doveva essere girato back-to-back col quarto episodio.